Eski BM Genel Sekreteri Javier Perez de Cuellar hayatını kaybetti

Peru Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler'in (BM) 5’inci genel sekreteri Javier Perez de Cuellar yaşamını yitirdi.

LATİN AMERİKA’DAN BM GENEL SEKRETERLİĞİ GÖREVİNE GETİRİLEN İLK DİPLOMAT



Latin Amerika’dan BM Genel Sekreterliği görevine getirilen ilk diplomat olan de Cuellar, 1982-1991 yılları arasında iki dönem görev yaptı.

De Cuellar, 1988’de 10 yıl süren Irak-İran savaşını sonlandıran müzakerelerde ve Sovyetler Birliği güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinde önemli rol oynamıştı.