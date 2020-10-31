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31.10.2020 - 07:00 |

Evlendiklerini hayır kurumu duyurdu

Hollywood yıldızı Scarlett Johansson (34) ile oyuncu - komedyen Colin Jost (38) bir yıllık nişanlılık döneminden sonra dünyaevine girdi. Pandemi nedeniyle sade bir törenle evlenen çiftin nikahlandığını bir yardım kuruluşu duyurdu.

Evlendiklerini hayır kurumu duyurdu

Yaşlılara yönelik yardımlarıyla bilinen ABD merkezli “Meals on Wheels” adlı kuruluş, sosyal medya paylaşımında çiftin evlendiğini duyurdu. İki sanatçının pandemi süresince çalışmalarını desteklediğini bildiren kuruluş, “Johannson ve Jost’un düğün dilekleri, bu zor dönemde savunmasız yaşlılar için bir fark yaratılmasına yardımcı olmak” paylaşımında bulundu. Bu, Scarlett Johansson’ın üçüncü, Colin Jost’un ise ilk evliliği. Daha önce aktör Ryan Reynolds ve gazeteci Romain Dauriac ile evlenip boşanan Johansson’ın Dauriac’tan 6 yaşında bir kızı var.

Enkaz altındaki Buse kurtarıldı!Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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