Evlendiklerini hayır kurumu duyurdu

Yaşlılara yönelik yardımlarıyla bilinen ABD merkezli “Meals on Wheels” adlı kuruluş, sosyal medya paylaşımında çiftin evlendiğini duyurdu. İki sanatçının pandemi süresince çalışmalarını desteklediğini bildiren kuruluş, “Johannson ve Jost’un düğün dilekleri, bu zor dönemde savunmasız yaşlılar için bir fark yaratılmasına yardımcı olmak” paylaşımında bulundu. Bu, Scarlett Johansson’ın üçüncü, Colin Jost’un ise ilk evliliği. Daha önce aktör Ryan Reynolds ve gazeteci Romain Dauriac ile evlenip boşanan Johansson’ın Dauriac’tan 6 yaşında bir kızı var.