Evliliklerin üstünde karantina gölgesi

BBC’nin haberine göre, koronavirüs salgını sürecinde birçok ülkede çok sayıda çift, eşleriyle ilgili yeni sırları keşfetmeleri ve ev içinde sürekli tartışmaları nedeniyle boşanmak durumunda kaldı. Karantina nedeniyle evlerine hapsolan çiftlerin ilişkileri üzerinde baskı hissedip strese girdiği ve eski sorunlarıyla yüzleşerek tartıştıkları belirtildi. Uzmanlara göre, çocuk bakımı, ev işleri ve iş arasında, sağlık, mali durum ve dünyanın durumuyla ilgili endişelenen çiftler, kapalı kapılar ardında kendi krizlerini yaşıyor. Örneğin bazı kişiler pandemi sürecinde eşlerinin sevgilisi olduğunu telefon kurcalamaları sırasında yazışmalarından keşfetti. Bunu eşlerine sorduklarında ise “Telefonuma ne hakla bakarsın?” sorusuyla başlayan tartışmalara girdiler ve bu kavgaların bazıları ayrılıkla sonuçlandı. Avustralya Melbourne’de yaşayan müzisyen Kieron Byatt, 112 günlük yasakların ruh sağlıklarına zarar verdiğini ve kız arkadaşıyla ayrıldığını aktardı.

İş bölümü sorunu

ABD, Florida’da yaşayan psikoterapist Dr. Marni Feuerman evlilik terapisi gören çiftlerin arttığını açıklarken, “Bize başvuran çiftlerin en çok tartıştığı konu, evdeki yeni iş bölümüyle ilgili. İnsanlar hem çalışmakla hem de çocuklara bakmakla uğraşıyor, bu da bir kaos oluşturuyor” dedi. İngiltere’de hayır kurumu Relate’in araştırmasında, çiftlerin dörtte birinin pandemiyle birlikte ilişkilerinde baskı hissettiği ortaya çıktı. Çoğu kadın olmak üzere aynı oranda kişi de bu süreçte eşlerini rahatsız edici buldu. Öte yandan Dr. Marni Feuerman, koronavirüs krizinden önce güçlü ilişkisi olan çiftlerin ilişkilerinin pandemide daha da güçlendiğini, sorunlarını örtbas edenlerin ise olumsuz etkilendiğini savundu. İngiltere ve ABD’de boşanma avukatları, kendilerine başvuruların arttığını söylüyor. Washington’daki bir hukuk bürosu, ekim ayında bir önceki yıla göre boşanma başvurularında yüzde 70 oranında artış olduğunu kaydetti. Çin’den gelen veriler de boşanma başvurularının yükseldiği yönünde. Fakat tüm bunlara rağmen Virginia Üniversitesi’nden sosyolog Brad Wilcox, küresel bir yükselişten bahsedecek sonuçlara hemen varmamak gerektiği görüşünde.

‘Pandemi bizi yıprattı’

Brezilya’da proje yöneticisi Richard Schmidt (41) ile sosyal hizmet görevlisi Rafaela Schmidt (31) pandemi sürecinde boşandı. İki çocuk sahibi çiftten Rafaela, “Richard ile güzel bir 12 yıl geçirdik. Ancak pandemide yıprandık. Ev ofiste 24 saatlik beraberlik, birçok yönümüzün uyumlu olmadığını ortaya çıkardı. Bu süreçte öfke dolu anlar yaşadık. Ben maske takmayı, eve geldikten sonra kıyafetleri çıkarıp duş almayı çok ciddiye aldım. Ancak Richard’ın görüşü farklıydı. Bu yüzden bile tartıştık” dedi. Richard Schmidt ise “Çok anlamsız şeyler için bile kavga ettik. Sokağa çıkma kısıtlamaları çok katıydı. Bu katı durumu kabul edemedim” diye konuştu.

‘Aynı evde ayrı vakit geçirin’

İngiliz psikoterapist Kate Moyle, karantina sürecinde çiftlere şu tavsiyelerde bulundu:

Herhangi bir sorun karşısında eşinizi suçlamak yerine ona kendi duygularınızı anlatın.

Çoğu çift tüm zamanlarını beraber geçirmekten şikâyetçi olsa da bunun çok kısıtlı bir kısmı kaliteli geçiyor. O yüzden hem beraberken kaliteli vakit geçirmeye hem de aynı evin içinde ayrı vakit geçirmeye özen gösterin.

Aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimde olun, sizi mutlu eden aktivitelere vakit ayırın.