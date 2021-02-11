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11.02.2021 - 21:01 | | AA

Fas, AstraZeneca'dan 4 milyon doz aşıyı daha teslim aldı

İngiliz ilaç firması AstraZeneca'nın Hindistan’da ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisi Fas'a ulaştı.

Fas, AstraZeneca'dan 4 milyon doz aşıyı daha teslim aldı

 

Fas yerel kaynakları, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den kalkan Fas Kraliyet Hava Yollarına ait "Dreamliner" tipi uçağın, taşıdığı 4 milyon doz AstraZeneca aşısı ile Kazablanka'daki 5. Muhammed Uluslararası Havalimanı’na indiğini aktardı. 

Fas daha önce AstraZeneca'dan 2 milyon doz, Çin’in ilaç firması Sinopharm'dan da 500 bin doz aşıyı teslim almıştı. 

Fas Sağlık Bakanı Halid Eyt et-Talib, toplam 65 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı planladıklarını belirtmişti. 

Ülkede ulusal aşılama kampanyası 28 Ocak'ta başlamıştı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 700 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulunduBursa'da, "Bahçeye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan bedensel ve zihinsel engelli Aykut Erçalış (28), ekiplerin 6 saatlik arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu. Evinden 10 kilometre uzakta bulunan Erçalış, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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