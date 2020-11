Fauci’den korkutan açıklama!

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü (NIAID) ve Beyaz Saray Kovid-19 Danışmanı Dr. Anthony Fauci dün yaptığı açıklamada, "Şu anda 250 binden fazla, diğer bir deyişle çeyrek milyon ölümle karşı karşıyayız. Salgının yayılma hızı bu şekilde devam ederse ölü sayısı yıl sonuna kadar 300 bine ulaşabilir. Gereken önlemler alınmazsa 300 bini de geçebilir” dedi. Fauci açıklamasını, “Virüse karşı alınan sosyal mesafeyi koruma ve maske takma gibi önlemlere uyarak, salgının yayılma hızını değiştirme gücüne sahip olabiliriz” sözleriyle sürdürdü.



Koronavirüs aşısı hakkında da konuşan Fauci, New York Valisi Andrew Cuomo ve diğer eyalet liderlerinin aşıyı halka dağıtmadan önce, kendi kurum içi incelemelerini yürütmeleri gerektiği fikrine katılmadığını söyledi. Fauci; New York ve diğer eyaletleri, Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onayının ardından aşıyı kabul etmeleri için çağrıda bulundu.



ABD'de elde edilen son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 476 bin 400’e, toplam can kaybı ise 258 bin 711'e ulaştı.