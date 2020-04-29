MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fauci'den korkutan corona virüs uyarısı: İkinci dalga kaçınılmaz
ABONE OL
29.04.2020 - 18:19 | | AA

Fauci'den korkutan corona virüs uyarısı: İkinci dalga kaçınılmaz

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında ikinci dalganın kaçınılmaz olduğunu belirterek, virüs ile mücadelenin ülkenin kaderini belirleyeceğini vurguladı.

Fauci'den korkutan corona virüs uyarısı: İkinci dalga kaçınılmaz

 

Fauci, sivil toplum kuruluşu Washington DC Ekonomi Kulübü'nün düzenlediği programa katıldı.

Aynı zamanda Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi olan Fauci, "Bu virüs bir anda yeryüzünden silinmeyecek, bu da demek oluyor ki Kovid-19 salgınında ikinci dalga kaçınılmaz. Bu virüs gelecek dönemde tekrar ortaya çıkacaktır, hatta belki de hiç kaybolmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fauci, o zamana kadar alınacak önlemler ve geliştirilecek yöntemlerin oldukça önemli olduğunun altını çizerek, "Salgının ikinci dalgasını nasıl ele alacağımız, kaderimizi belirleyecek. İkinci dalga gelene kadar, gereken tüm önlemler alınırsa iyi bir iş çıkarırız. Bu konuda başarısız olursak, kötü bir sonbahar ve kış geçiririz." dedi.

Eyaletlere virüs önlemleri uyarısı

Bazı eyaletlerin virüs önlemlerini gevşetmeye başladığına işaret eden Fauci, "Eyaletler virüs önlemlerini gerektiğinden önce gevşetirse, bir iki haftaki önceki durumumuza geri döneriz. Ayrıca ölü sayımız da beklenenden daha fazla olur." diye konuştu.

Fauci, ikinci dalga geldiğinde vakaların temas izinin sürülmesinin ve enfekte kişilerin izole edilmesinin, en önemli faktör olacağının altını çizdi.

ABD, Kovid-19 vakaları ve ölümleri bakımından dünyada ilk sırada yer alıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 1 milyon 13 bin 168 kişide virüse rastlanırken, 58 bin 368 kişi yaşamını yitirdi.

Fatih'te filyasyon ekibine saldırı! Yol verme tartışması kavgaya dönüştüCorona virüs ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları arasında filyasyon ekibinin, bir kişiyle yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Fatih'teki olayda, iddiaya göre vatandaşın şoföre saldırması üzerine çıkan arbedeye doktorlar da dahil oldu. Darp raporu alan doktorlar ve şoföre saldıran kişi birbirlerinden şikâyetçi oldu. Savcılık, sağlık çalışanları ile kavga eden kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

29 Nisan Şans Topu çekilişi ne zaman saat kaçta? - 984. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları belli oluyor

29 Nisan Şans Topu çekilişi ne zaman saat kaçta? - 984. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları belli oluyor

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Burada kar yaz aylarında bile erimiyor! Tatil cennetinde şoke eden görüntü

Burada kar yaz aylarında bile erimiyor! Tatil cennetinde şoke eden görüntü

Sıradaki Haber