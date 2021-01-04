MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Felaket böyle geldi... 7 binden fazla kişi tahliye edildi!
ABONE OL
04.01.2021 - 08:28 | | AA

Felaket böyle geldi... 7 binden fazla kişi tahliye edildi!

Malezya'nın Johor ve Pahang eyaletlerinde sağanak yağışların meydana getirdiği sel baskınları nedeniyle, 7 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilirken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Felaket böyle geldi... 7 binden fazla kişi tahliye edildi!

İtfaiye ve Kurtarma Birimlerinden yapılan açıklamada, Johor'da sel baskınlarının olduğu bölgelerde tahliye edilen kişi sayısının hafta sonu 1780'den 6 bin 557'ye yükseldiği bildirildi.

Pahang'da ise şimdiye kadar selden etkilenen 513 kişinin güvenli bölgelere götürüldüğü kaydedildi.

SEL BASKINLARINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün Johor'da sele kapılan bir araçtaki 2 kişinin boğularak can verdiği bildirildi.

Öte yandan Pahang'a bağlı turistik kent Freaser's Hill'deki bir tepede sağanak yağışlar, toprak kaymasına yol açtı.

Tek şeritli bir yol üzerine yığılan toprak nedeniyle 13 araç mahsur kaldı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, mahsur kalan yolcuları tahliye etti.

Nashville'de bir otelin çatısından iki paraşütlü atladıCuma günü ABD’nin Nashville eyaletindeki Grand Hyatt otelinin çatı katındaki bardan paraşütle atlayan iki adam, bar müşterileri arasında "kitlesel paniğe" neden oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Leyla Aydemir'in amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi

Leyla Aydemir'in amcasının tahliye kararına itiraz reddedildi

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç!

Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa kapkaç!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet