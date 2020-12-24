Felaket yaklaşıyor! Artık an meselesi...

Antarktikadan 2017 yılında kopan ve Atlantik Okyanusunun güneyinde sürüklenen A68a adlı buzdağı, RAF tarafından görüntülendi. 4200 kilometrekare büyüklüğündeki dev buzdağının Güney Georgia Adasına yaklaştığı ve adayla çarpışma rotasında olduğu ifade edildi.

A68a buzdağı, dünyada kayıtlı en büyük buzdağı olma özelliğini taşıyor ve Güney Georgia Adasıyla neredeyse aynı büyüklükte olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, insanlığın sonu getirebilecek felaketler zincirinin ilk halkasının tetiklenebileceği uyarısında bulunuyor.

İngiliz Kraliyet Donanması, buzdağının bu ay içinde adaya çarpabileceğini söylüyor.