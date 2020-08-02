Finlandiya Başbakanı Sanna Marin evlendi

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 16 yıldır birlikte olduğu Markus Raikkonen ile evlendi. Finlandiya hükümetinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, çiftin düğün töreni cumartesi akşamı başbakanlık resmi konutu Kesaranta'da yapıldı. Başbakan Marin, düğünden bir fotoğrafı kişisel Instagram hesabında paylaştı. 2019 Aralık'ta göreve gelen 34 yaşındaki Marin, ülkenin en genç başbakanı olmuştu.