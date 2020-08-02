02.08.2020 - 17:41 | | AA
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 16 yıldır birlikte olduğu Markus Raikkonen ile evlendi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, 16 yıldır birlikte olduğu Markus Raikkonen ile evlendi. Finlandiya hükümetinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, çiftin düğün töreni cumartesi akşamı başbakanlık resmi konutu Kesaranta'da yapıldı. Başbakan Marin, düğünden bir fotoğrafı kişisel Instagram hesabında paylaştı. 2019 Aralık'ta göreve gelen 34 yaşındaki Marin, ülkenin en genç başbakanı olmuştu.
Tatilcilerin dönüş çilesi başladı! Uzun kuyruklar oluşturduÇanakkale’de, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde tatilciler yollara düştü. Tatillerini Ege bölgesinde geçiren vatandaşlar bugün itibariyle dönüş yoluna geçti. Çanakkale Feribot İskelesine gelen tatilciler, burada uzun araç kuyrukları oluşturdu. Öte yandan bugün Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde de yoğunluk devam ediyor.