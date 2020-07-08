Finlandiyalılar, 22 yıl sonra çilek tarlalarına geri döndü

"Yaklaşık 22 yılın ardından çilek tarlasında yeniden Finlandiyalı işçileri görüyoruz". Bu sözler Finlandiya'nın en büyük çilek çiftliğinin sahibi Vesa Koivistoinen'e ait. Covid-19 krizinden dolayı yabancı mevsimlik işçiler gelemeyince, ürünü kurtarmak için çiftçiler sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Hükümetin de desteklediği, #Seasonwork etiketiyle yürütülen kampanyaya binlerce Finlandiyalı olumlu yanıt verdi.

Ürünlerin tarlada kalmasına engel olmak için çiftçilerin çağrısına cevap veren yerli tarım işçileri arasında çok sayıda öğrenci ve emekli de bulunuyor.

Finlandiya'nın, sadece çilek hasadı için yıllık yaklaşık 16 bin sezonluk tarım işçisine ihtiyacı var ve bunun büyük bir kısmı yurt dışından karşılanıyor. Ancak koronavirüs salgınıyla birlikte uygulanan seyahat kısıtlamaları beraberinde iş gücü açığını da getirdi. Helsinki hükümeti başlattığı istihdam programlarıyla açığı iç piyasadan kapatmaya çalışıyor.

Bu yıl, mevsimlik işçilerin sadece üçte biri yurt dışından gelebildi. Bunların da tamamına yakını Ukrayna vatandaşlarından oluşuyor.

Ukrayna'da forklift operatörü olarak çalışan bir işçi, Finlandiya'da marul, brokoli ya da çilek toplayarak ülkesindeki maaşının tam üç katını kazanabiliyor.

Kaynak: Euronews