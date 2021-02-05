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05.02.2021 - 00:53 | | AA

Fransa Başbakanı Castex'e göre, mutasyonlar gerçek tehdit oluşturuyor

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu türlerinin gerçek tehdit oluşturduğunu ve ülkede hızla yayıldığını belirtti. Castex, düzenlediği basın toplantısında, günlük ortalama Kovid-19 vaka sayısının 20 bine ulaştığını ve her gün 1600 kişinin hastanede tedaviye alındığını söyledi.

Fransa Başbakanı Castex'e göre, mutasyonlar gerçek tehdit oluşturuyor

 

Salgına ilişkin sayıların yüksek ancak stabil olduğunu ifade eden Castex, "Kovid-19'un mutasyonlu türleri gerçek tehdit oluşturuyor. Ülkede bunlar bulunuyor ve yayılımı hızlanıyor." dedi. 

Castex, salgının mevcut durumunun yeni karantina kararı alınmasını gerektirmediğini ancak Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmeyeceğini belirtti. 

Halkın mümkün olduğunca evden çalışması gerektiğini aktaran Castex, şehirler arası dolaşıma sınırlama getirilmeyeceği bilgisini paylaştı. 

Sağlık Bakanı Olivier Veran da Brezilya ve Güney Afrika kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türünün, İngiltere'den gelen mutasyonlu türünden daha endişe verici olduğunu belirtti. 

Ülkede 2 kişide Brezilya temaslı Kovid-19'un mutasyonlu türünün tespit edildiğini dile getiren Veran, bu ay sonuna kadar 3,5 ila 4 milyon Fransız'ın aşılanacağını kaydetti. 

Veran, AstraZeneca aşısından 250 bin dozun yarın ülkeye ulaşacağını ve 6 Şubat itibarıyla sağlık çalışanlarına uygulanacağını söyledi.

 

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