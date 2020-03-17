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17.03.2020 - 23:27 | | AA

Fransa Başbakanı Philippe: Gelecek aylarda bu salgını yeneceğiz

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına ilişkin, "Gelecek aylarda bu salgını yeneceğiz." dedi.

Fransa Başbakanı Philippe: Gelecek aylarda bu salgını yeneceğiz

 

Philippe, France 2 kanalında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Fransızlardan evde kalmalarını şiddetle istiyoruz." diyen Philippe, zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini, eczane, hastane, iş yeri ve markete gidilebileceğini vurguladı.

Philippe, temasa geçilen kişilerin sayısını azaltarak salgının yayılmasının önlenebileceğine dikkati çekti.

Kurallara riayet edilmesi gerektiğinin altını çizen Philippe, ülke genelinde serbest dolaşımı zorunlu haller dışında kısıtlayan kararı uzmanların görüşlerine dayanarak aldıklarını kaydetti.

Philippe, "Gelecek aylarda bu salgını yeneceğiz." ifadesini kullanarak, hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerini de artırdıklarını dile getirdi.

Ölü sayısı 175'e yükseldi

Bu arada, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 1097 artarak 7 bin 730'a ulaştığını, hastaların 690'ının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle 27 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 175'e yükseldiğini ifade eden Salomon, hayatını kaybedenlerin yüzde 7'sinin 65 yaş altında olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.
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