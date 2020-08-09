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09.08.2020 - 17:25 | | AA

Fransa: Beyrut'taki patlama soruşturmasında yer alıyoruz

Lübnan'da en az 160 kişinin can verdiği korkunç patlamanın soruşturmasına katıldıklarını belirten Beyrut Büyükelçisi Foucher, teknik destek sağlandığını söyledi.

Fransa: Beyrut'taki patlama soruşturmasında yer alıyoruz

Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Bruno Foucher, Beyrut'ta 158 kişinin ölümüne ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada yer aldıklarını açıkladı.

Foucher, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Beyrut'ta meydana gelen patlama hakkındaki soruşturmaya katıldığını belirtti.

Fransız Büyükelçi, soruşturmanın nezih ve hızlı yürütülmesi için Lübnan polisi ve jandarmasına teknik destek sağladığını aktardı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan peş peşe paylaşımlarSosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Salgına karşı maske, mesafe, temizlik kurallarını hatırlatan bir mesaj hazırlayıp, takipçilerinizle paylaşın' ifadelerini kullandı.
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