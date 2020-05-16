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16.05.2020 - 16:22 | | BBC Türkçe

Fransa'da bir çocuk corona virüs bağlantılı Kawasaki hastalığından öldü

Marsilya'daki bir hastanede tedavi gören dokuz yaşındaki çocuk, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Fransa'da Kawasaki hastalığından ilk can kaybı olarak kayıtlara geçen ölüm, Avrupa'da ise İngiltere'nin ardından ikinci.

Fransa'da bir çocuk corona virüs bağlantılı Kawasaki hastalığından öldü

Fransa'nın Marsilya kentinde, 9 yaşındaki bir çocuğun corona virüs bağlantılı olduğu düşünülen Kawasaki hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Erkek çocuğunun Fransa'da ilk, Avrupa'daysa aynı hastalıktan geçen hafta Londra'da ölen gencin ardından, hayatını kaybeden ikinci çocuk olduğu sanılıyor.

Doktorlar, çocukta corona virüs görüldüğünü ancakt belirti göstermediğini belirtti. 2 Mayıs'ta hastaneye yatırılan çocukta önce kızıl hastalığı olduğu düşünüldü ve bu hastalığa yönelik tedavi uygulandıktan sonra taburcu edildi.

Ancak çocuk, aynı gün tekrar acilen hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım servisine yatırıldı.

Çocukta Kawasaki hastalığına benzer belirtilerin görüldüğü ve 8 Mayıs'ta, beyin hasarına yol açan kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransız yetkililer, ölümün resmen Kawasaki hastalığına bağlanmadığını, ancak en muhtemel sebebin bu olduğunu belirtti.

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