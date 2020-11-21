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21.11.2020 - 00:46 | | AA

Fransa'da güvenlik yasa tasarısının tartışmalı maddesi geçti

Fransa'da güvenlik yasa tasarısının, basın özgürlüğünü ihlal edebileceği için eleştirilen 24. maddesi Ulusal Mecliste kabul edildi.

Fransa'da güvenlik yasa tasarısının tartışmalı maddesi geçti

 

Mecliste 17 Kasım’dan bu yana görüşülen tasarının, görevdeki güvenlik güçlerinin yüzü veya kimliğinin yayımlanmasını yasaklayan 24. maddesine 24 milletvekili ret, 146 milletvekili kabul oyu kullandı. 

Yasağa uymayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngören yasa tasarısı, basın özgürlüğünü kısıtlayacağı, polis şiddetini artıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor. 

Tasarı aynı zamanda güvenlik güçlerine görev sırasında kameralar kullanarak insanları izleme, gösterilerde "drone" kameralar kullanma yetkisi veriyor. 

Ulusal Mecliste kabul edilen tartışmalı 24. madde, Senatodan da geçerse son bir kez daha parlamentonun onayına sunulacak. 

POLİS ŞİDDETİNE KAPI ARALAYABİLİR 

Öte yandan Fransa Ombudsmanı Claire Hedonn, gereksiz olarak nitelediği ve polis ile jandarmanın potansiyel sınırlarını aşmaları ve şiddet uygulamalarına yol açacağını belirttiği tasarının geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca Paris'teki Trocadéro Meydanı'nda yarın gazeteci örgütleri ile sendikaların ve insan hakları organizasyonlarının çağrısıyla güvenlik yasa tasarısının protesto edileceği gösteri düzenlenecek. 

Paris'te 17 Kasım'da Ulusal Meclisin yakınında söz konusu yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolarda biber gazıyla gösteriye müdahale eden polis ikisi gazeteci 33 kişiyi gözaltına almıştı. 

Ülkede ve uluslararası camiada yükselen tepkiler üzerine Paris yönetimi, güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasasına, basın özgürlüğünü güvence altına alan madde eklenebileceğini bildirmişti. 

BASIN KURULUŞLARINDAN TEPKİ 

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in "gösterileri takip eden gazetecilerin valilikten akreditasyon yaptırması gerektiği" açıklaması üzerine, Fransa resmi haber ajansı AFP ile Le Monde, Le Point, Mediapart, Le Figaro ve BFM TV gibi ülkenin önde gelen medya kuruluşları gösterilerin takibini yapacak basın mensupları için akreditasyon başvurusu yapmayacaklarına ilişkin ortak açıklama yayımlamıştı. 

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.

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