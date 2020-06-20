Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’ 2 ay sonra yeniden sokağa döküldü

Fransa'da hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösteren ve corona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 2 aydır eylem yapmayan Sarı Yelekliler yeniden sokaklara döküldü.Başkent Paris'in farklı kesimlerinden gelen Sarı Yelekliler, kentin merkezlerinde toplanmaya başladı.

KIRMIZI BOYALARLA SAĞLIK BAKANLIĞINI BOYADILAR

Fransa Sağlık Bakanlığı’nın önünde toplanan protestocular, bakanlığın koronavirüs (Covid-19) salgınında yetersiz olduğunu belirtmek için binanın girişini kırmızıya boyadı. Söz konusu kırmızı boyanın, ‘kanı’ sembolize ettiği belirtildi. Protestocular ayrıca bakanlığın önüne madalya şeklinde kesilmiş bir karton bıraktı.

SARI YELEKLİLER KİM?

Fransa'da yükselen yaşam maliyetleri ve beraberinde gelen vergi yükünün çalışan ve orta sınıflara düştüğünü iddia eden eylemciler, bu haksızlığın sona ermesi için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifa çağrısında bulunmuştu. Sarı Yelek giyen eylemciler, her hafta sonu birleşerek koronavirüs salgınına kadar protestolarını sürdürdü.