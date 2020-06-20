MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’ 2 ay sonra yeniden sokağa döküldü
ABONE OL
20.06.2020 - 17:09 | | DHA

Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’ 2 ay sonra yeniden sokağa döküldü

Fransa’da corona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 2 aydır eyleme ara veren Sarı Yelekliler yeniden sokaklara döküldü.

Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’ 2 ay sonra yeniden sokağa döküldü

Fransa'da hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösteren ve corona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 2 aydır eylem yapmayan Sarı Yelekliler yeniden sokaklara döküldü.Başkent Paris'in farklı kesimlerinden gelen Sarı Yelekliler, kentin merkezlerinde toplanmaya başladı.

 

KIRMIZI BOYALARLA SAĞLIK BAKANLIĞINI BOYADILAR

Fransa Sağlık Bakanlığı’nın önünde toplanan protestocular, bakanlığın koronavirüs (Covid-19) salgınında yetersiz olduğunu belirtmek için binanın girişini kırmızıya boyadı. Söz konusu kırmızı boyanın, ‘kanı’ sembolize ettiği belirtildi. Protestocular ayrıca bakanlığın önüne madalya şeklinde kesilmiş bir karton bıraktı.

SARI YELEKLİLER KİM?

Fransa'da yükselen yaşam maliyetleri ve beraberinde gelen vergi yükünün çalışan ve orta sınıflara düştüğünü iddia eden eylemciler, bu haksızlığın sona ermesi için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifa çağrısında bulunmuştu. Sarı Yelek giyen eylemciler, her hafta sonu birleşerek koronavirüs salgınına kadar protestolarını sürdürdü.

Ordu'da hastane koridorunda bisiklete binen doktor kameradaSon dakika haberine göre Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor D.D.K. hastane koridorunda bisiklet sürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

LGS soruları cevap anahtarı için TIKLA! 2020 MEB LGS soruları ve cevap anahtarı...

LGS soruları cevap anahtarı için TIKLA! 2020 MEB LGS soruları ve cevap anahtarı...

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Kendi yaptığı kazadan kurtuldu ama....Dakikalar sonra kabusu yaşadı!

Kendi yaptığı kazadan kurtuldu ama....Dakikalar sonra kabusu yaşadı!

Sıradaki Haber