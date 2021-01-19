Fransa'da son 24 saatte 23 bin 608 Kovid-19 vakası kaydedildi

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 373 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 287 kişi yaşamını yitirdi. Hastanelerde 49 bin 696 ve bakımevlerinde 21 bin 646 olmak üzere virüs kaynaklı toplam can kaybı 71 bin 342'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 23 bin 608 artışla 2 milyon 938 bin 333'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 839'u yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 567 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 1616 artışla 211 bin 816'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık'tan bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 585 bin 664'e yükseldi.