Fransaâ€™da Zidane dahil 90 sporcudan spor salonlarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±na tepki

Zidane, atlet Stephane Diagana, tenisÃ§i Alize Cornet gibi tanÄ±nmÄ±ÅŸ simalarÄ±n da iÃ§lerinde olduÄŸu 90 sporcu Journal du Dimanche dergisinde yayÄ±mladÄ±klarÄ± aÃ§Ä±k mektupta, Kovid-19 Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda spor salonlarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.Â

Ã‡ok dayÄ±da doktor ve saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n da destek verdiÄŸi mektupta, salgÄ±n sÃ¼recinde spor salonlarÄ±nÄ±n haksÄ±z ÅŸekilde kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Mektupta, salgÄ±nÄ±n ciddiyetinin farkÄ±nda olunduÄŸu ancak spor salonlarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n talihsiz sonuÃ§larÄ± olan hatalÄ±, kaygÄ± uyandÄ±rÄ±cÄ± mesajlar verdiÄŸi kaydedildi.Â

DÃœZENLÄ° FÄ°ZÄ°KSEL VE SPOR AKTÄ°VÄ°TELERÄ° SALGINDAN KORUYORÂ

AlÄ±nan Ã¶nlemler altÄ±nda, spor salonlarÄ± gibi yerlerde yapÄ±lan fiziksel aktivitelerin risk oluÅŸturduÄŸuna dair bilimsel veri olmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan mektupta, buralardan virÃ¼s yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair bir veri de bulunmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â

Mektupta, aksine dÃ¼zenli fiziksel ve spor aktivitesinde bulunan kiÅŸilerin salgÄ±ndan daha az etkilendiÄŸi vurgulandÄ±.Â

Fransaâ€™da, baÅŸkent Parisâ€™in yanÄ± sÄ±ra maksimum alarm durumundaki Rouen, Bordeaux, Lille, Lyon ve Aix-Marseille kentlerinde spor salonlarÄ± ve yÃ¼zme havuzlarÄ± Kovid-19 Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

BaÅŸkent Paris dahil birÃ§ok ÅŸehirde sporseverler ile restoran ve bar sahipleri Kovid-19 Ã¶nlemlerini protesto etmek iÃ§in gÃ¶steriler dÃ¼zenlemiÅŸti.Â

AVRUPA'DA GÃ–RÃœLEN EN YÃœKSEK VAKA SAYISIÂ

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 896 kiÅŸide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana Ã¼lkede ve Avrupa'da gÃ¶rÃ¼len en yÃ¼ksek vaka sayÄ±sÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±.Â

Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¼lkede 54 kiÅŸinin daha yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle toplam can kaybÄ± 32 bin 684'e ulaÅŸtÄ±.

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