Gazeteci Ali Çınar'dan Joe Biden yorumu: 'Türkiye'nin çok yakından tanıdığı isimler var'

Trump'ın Biden'ı arayıp aramayacağı ya da Beyaz Saray'a davet edip etmeyeceği merak konusu oldu. Ali Çınar CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, böyle bir adımın olmayacağını beklediği ifade etti.

Ali Çınar'ın açıklamaları şöyle;

(Sonuç değişir mi?)

Biden artık yeni başkan olarak açıklıyorlar. Beyaz'a Saray'da takip ettiğim süre içinde aile damadı Kushner'in Trump'ı ikna etmeye çalıştığı ve bu seçimi kabullenmeli önerisi kulağa geliyor. Kafasına buyruk Trump tahminimce mücadele edecek. Kamuoyunda ters tepki edebilir. Gördüğüm kadarıyla Trump'ın bu işi çevirmesi zor görünüyor.

(Ankara-Washington hattına neler yaşanabilir?)

48 yıllık devlet geleneğinden geldiği için kendi mekanizmasını iyi kullanacağı tahmin ediliyor. İnişli-çıkışlı dönemlerin olacağını tahmin ediyorum. Daha aktif bir Amerika ve ortaklarla çalışma isteği nedeniyle Türkiye ile de olacaktır.

20 Ocak'ta göreve geldikten sonra ABD'nin Türkiye'yi kaybetme lüksü yok. En önemli dikkat edilmesi yer kongre.

(A Takımı'nda kimler var?)

Baktığınız zaman Biden'ın dış kurmaylarında hepsi Obama döneminde çalışmış ya da üst düzey bürokratlar. Türkiye'nin çok yakından tanıdığı, Obama'nın 8 yıllık döneminde olan isimlerin olduğunu görüyoruz. Devlet geleneklerinde diplomatik kanallar en azından açık olacak.

(İlk ziyaretini nereye yapacak?)

Açıkçası bununla ilgili bir ipucu yok. Genelde başkanlar ziyaretlerini komşu ülkelerine yapıyorlar. İlk 3 ayda Biden'ın yurt dışına çıkacağını ben düşünmüyorum. İlk etapta ziyaret edeceği yer Kanada olacağını tahmin ediyorum.