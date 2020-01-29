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29.01.2020 - 05:11 | | AA

Gazze greve gidiyor

Gazze'deki Filistinli gruplar, ABD'nin sözde barış planına tepki amacıyla bugün greve gidileceğini duyurdu.

Gazze greve gidiyor

Tüm Filistinli grupları bünyesinde barındıran Ulusal ve İslami Güçler Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de bugün Sağlık Bakanlığı hariç tüm kamu kurum ve kuruluşlarında greve gidileceği belirtildi.

Açıklamada, grevle ABD ve İsrail'e, "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan sözde barış planının uygulanmayacağı ve Filistin halkının var gücüyle bu planın başarısız olmasına çalışacağı mesajı verileceği kaydedildi.

"Yüzyılın Anlaşması" sözde barış planının, ABD'nin, Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlayan hedefinin bir parçası olduğunun vurgulandığı açıklamada, halkın öfkesinin bir göstergesi olarak resmi kurumların binalarına siyah bayrak asılması çağrısı yapıldı.

 

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