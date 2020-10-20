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20.10.2020 - 22:25 | | AA

'Gazze'den İsrail tarafına uzanan bir tünel bulundu'

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına uzanan bir tünel bulduğunu duyurdu.

'Gazze'den İsrail tarafına uzanan bir tünel bulundu'

 

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırında bir tünelin ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Bulunan tünelin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan İsrail tarafına kadar uzandığı ifade edildi.

Söz konusu tünelin İsrail'in Gazze sınırına inşa ettiği yer altı bariyerini geçmediği ve bölgedeki yerleşim yerleri için herhangi bir tehdit oluşturmadığı kaydedildi.

Tünelin yıkımı için ekiplerin gerekli süreci başlattığı aktarıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde ise, "İsrailli yetkililerin söz konusu tünelin Hamas'a ait olduğuna inandıkları" ifade edildi.

İsrail ordusu, Temmuz 2019'dan bu yana ilk kez Gazze Şeridi'nden başlayan bir tünel bulduğunu duyuruyor.

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