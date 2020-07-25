Gerçek ‘Love Story’

İngiltere’nin Hampshire kentinde Winchester Katedrali için çalışan Tash Young (25) geçen yaz tanıştığı Simon Young (33) ile büyük bir aşk yaşamaya başladı. Ancak geçtiğimiz aralık ayında genç kadının kaburga bölgesinde şiddetli ağrılar meydana geldi. Önce ağrıların iş yerinde kaldırdığı kutulardan kaynaklandığını düşünen Tash, durumu kötüleşince hastaneye gitti. Doktorlar, rahatsızlığın göğüste parazit nedeniyle oluşan bir kistten kaynaklandığını belirledi ama tedaviden sonuç alınamadı.



‘Seni seviyorum’

Bu yılın mart ayında ise Tash’ın göğüs kafesinde kötü huylu malign tümör tespit edildi ve yumuşak doku kanserinin dördüncü aşaması teşhisi konuldu. Tümör alındı, kemoterapiye başlandı ama tedavi sonuç vermedi. Doktorlar, genç kadının en fazla 3 ile 12 hafta yaşayabileceğini bildirdi. Bu haberle yıkılan Simon hemen Tash’a evlilik teklif etti. Kovid salgınına rağmen çiftin düğün töreninin Tash’ın tedavi gördüğü hastanede yapılmasına izin verildi. İkili hastanede aile arasında evlenirken birbirlerine “Seni seviyorum” dedi. Ne yazık ki Tash evlendikten bir ay sonra öldü.



‘Hayatımın en mutlu günüydü’



Bir aylık eşini kaybeden Simon Young, “Tash’ı çok özleyeceğim, hep eksikliğini hissedeceğim. Birlikte geçirdiğimiz her andan en iyi şekilde faydalanmaya çalıştık. ‘An’ın önemini anladık. Düğün törenimiz bana hayatımın en mutlu gününü yaşattı. O gün Tash’ın hastalığını unuttuk, mutlu bir yuvanın, çocuk sahibi olmanın hayalini kurduk. Ama gerçekler, Tash’ı elimden aldı” dedi.



‘Aşk pişman olmamaktır’



Erich Segal’ın çok satan romanından sinemaya uyarlanan 1970 ABD yapımı “Aşk Hikayesi” (Love Story) tüm zamanların en çok izlenen filmlerinden biri. Başrollerini Ali MacGraw ile Ryan O’Neal’in oynadığı film, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gişe rekoru kırmıştı. Love Story’de Oliver (Ryan O’Neal) ile Jennifer (Ali McGraw) birbirine aşık olur. Oliver, sevdiği kadın için zengin babasıyla bile çatışır. Ama Jennifer kanserden ölür. Oliver’in ağlarken söylediği “Sevmek, asla üzgünüm dememektir” cümlesi, Türkiye’de “Aşk hiçbir zaman pişmanlık duymamaktır” şeklinde benimsendi.



Aileden bağış kampanyası



Dördüncü evre kanser teşhisi konulduktan ve evlendikten hemen sonra hayatını kaybeden Tash Young’ın ailesi, kızlarının acısıyla yanarken başka kanser hastalarına yardımcı olmak istedi. Aile bu nedenle, kanserle mücadele eden gençlerin tedavisiyle ilgilenen bir hayır kurumu için bağış kampanyası düzenledi.