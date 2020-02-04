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04.02.2020 - 07:00 |

Google’la yalan haber iş birliği

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında 23 ülkede 151 koronavirüs vakalarına rastlandığını duyurdu.

Google’la yalan haber iş birliği

DSÖ Yönetim Kurulu toplantısının 146. oturumunun açılışında konuşan Ghebreyesus, Çin’e karşı ticaret ve seyahat kısıtlamalarına karşı olduklarını tekrarlayarak, “Uluslararası seyahat ve ticarete gereksiz yere müdahale edecek tedbirleri almak için bir neden yok” dedi.

Konuşmasında, Çin’in virüse karşı verdiği mücadeleden övgüyle bahseden Ghebreyesus, PHEIC kararını virüsten etkilenen sağlık durumu zayıf ülkeler için aldıklarını yineledi. Ghebreyesus, koronavirüse ilişkin Twitter, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya mecralarında yayılan yanlış bilgi ve söylentilerden yakındı. Bu konuda Google ile iş birliği yaptıklarını belirten Ghebreyesus, “Bu amaçla, koronavirüs hakkında bilgi arayan kişiler için arama sonuçlarının en üstünde DSÖ bilgilerini görmelerini sağlamak için Google ile çalıştık” dedi.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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