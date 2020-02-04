Google’la yalan haber iş birliği

DSÖ Yönetim Kurulu toplantısının 146. oturumunun açılışında konuşan Ghebreyesus, Çin’e karşı ticaret ve seyahat kısıtlamalarına karşı olduklarını tekrarlayarak, “Uluslararası seyahat ve ticarete gereksiz yere müdahale edecek tedbirleri almak için bir neden yok” dedi.

Konuşmasında, Çin’in virüse karşı verdiği mücadeleden övgüyle bahseden Ghebreyesus, PHEIC kararını virüsten etkilenen sağlık durumu zayıf ülkeler için aldıklarını yineledi. Ghebreyesus, koronavirüse ilişkin Twitter, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya mecralarında yayılan yanlış bilgi ve söylentilerden yakındı. Bu konuda Google ile iş birliği yaptıklarını belirten Ghebreyesus, “Bu amaçla, koronavirüs hakkında bilgi arayan kişiler için arama sonuçlarının en üstünde DSÖ bilgilerini görmelerini sağlamak için Google ile çalıştık” dedi.