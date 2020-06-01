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01.06.2020 - 15:16 |

Son dakika: Gözler Türkiye’nin üzerinde! 'Gizli güç haline geldi'

Son dakika haberlere göre Alman Der Spiegel dergisi, Türkiye’nin gizli bir yeni nesil silahlı insansız hava aracı gücü haline geldiğini yazdı.

Son dakika: Gözler Türkiye’nin üzerinde! 'Gizli güç haline geldi'

Almanya’da haftalık yayımlanan Der Spiegel dergisinde, “Türkiye’nin savunma projeleri: Yeni insansız hava aracı gücü” başlıklı bir haber yayımlandı. Habere göre Libya’da Türk SİHA’larının devreye girmesi, güç dengelerini Libya hükümeti lehine değiştirdi. Dergide, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle Libya Başbakanı Fayez el Sarrac’ın güç kazandığı vurgulandı. 

Öte yandan Türkiye’nin insansız hava aracı teknolojisine yaptığı yatırımlara da haberde geniş yer ayrıldı. Türkiye’nin 2014’ten bu yana TB2’yi PKK ile mücadelede de kullandığı belirtilen haberde, “Bu hava aracı, terör örgütü PKK’ya karşı mücadelede Türk ordusuna belirgin bir üstünlük sağladı. Bayraktar TB2 silahsız bir hava aracı ancak silah taşıma kapasitesine sahip. Türkiye başka çatışma bölgelerinde de yıllardır kendi ürettiği hava araçlarını başarıyla kullanmakta.” ifadeleri yer buldu.

Haberde, "Selçuk Bayraktar anahtar rolde. ABD’nin saygın üniversitelerinden MIT’den mezun. Onun çalışmalarıyla Türkiye gizli bir insansız hava aracı gücü haline geldi" ifadelerine yer verildi.

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