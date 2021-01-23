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23.01.2021 - 01:24 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti, aşıların finansmanı için borçlanmaya gidiyor

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Kovid-19 aşı programının finansmanı için kamu borçlarını artıracaklarını bildirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, aşıların finansmanı için borçlanmaya gidiyor

 

Ramaphosa, yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşılarının satın alma maliyetlerinin büyük zorluklar getirdiğini belirterek, aşıların finansmanının birincil kaynağının kamu borçlanması olacağını ifade etti. 

Uygulanacak aşı programının halkın refahı için hayati önem taşıyan bir kamu malı olduğuna işaret eden Ramaphosa, "Bu nedenle 'kamu borçlanmasının artması' anlamına gelse de kamu finansmanının kullanılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu. 

Ramaphosa, bu aşı programının "ülke tarihinin en büyük lojistik uygulaması" olacağını kaydederek, programın Güney Afrikalı olsun ya da olmasın ülke sınırları içerisindeki herkese ulaşmasını gerektiğini vurguladı.

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