15.02.2021 - 11:22 | | AA
Güney Afrika Cumhuriyeti sınır kapılarını yeniden açıyor
Güney Afrika Cumhuriyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapattığı sınır kapılarını yeniden açma kararı aldı.
İçişleri Bakanı Aaron Motsoaledi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kabinede hafta sonu yapılan görüşmeler neticesinde 11 Ocak'tan bu yana kapalı olan 20 sınır kapısını bugün itibarıyla açma kararı aldıklarını söyledi.
Motsoaledi, ülkeye giriş yapanlardan negatif Kovid-19 test sonucu isteyeceklerini kaydetti.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tespit edildi. Ülkede bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon kişide Kovid-19'a rastlanırken, 47 binden fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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