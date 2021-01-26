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26.01.2021 - 23:51 | | AA

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 423 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en yoğun görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 423 bini geçti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 423 bini geçti

 

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 680 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede ölenlerin sayısı 41 bin 797'ye yükseldi. 

Vaka sayısının 1 milyon 423 bin 578'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 8 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 1 milyon 254 bin 674'ü iyileşti. 

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Isınmak için yaktığı ateş yangına neden olduİzmir'in Konak ilçesinde, iddiaya göre evsizlerin ısınmak için yaktığı ateş yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda metruk binadaki yangın kısa sürede söndürüldü.
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