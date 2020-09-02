02.09.2020 - 01:52 | | AA
Güney Afrika'da corona virüs vaka sayısı artıyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1218 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi, vaka sayısı 628 bin 259'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 114 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının 14 bin 263'e çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 628 bin 259'a ulaştı.
Bugüne kadar 3 milyon 705 bin 408 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 549 bin 993'ü ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Bakan Pakdemir'liden Nallıhan'dakli yangın ile ilgili açıklamaTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde Ankara'nın Nallıhan ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Pakdemirli: ''(Nallıhan'daki yangın) Sabaha varmadan inşallah yangının ateşini, ferini söndürürüz''