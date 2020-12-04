04.12.2020 - 12:50 | | AA
Güney Afrika'da petrol rafinerisinde patlama
Ülkenin en büyük ikinci rafinerisindeki patlama Durban kentini sarstı, siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi.
Güney Afrika'nın Durban şehrindeki bir petrol rafinerisinde sabah saatlerinde patlama oldu.
Yerel medyadaki haberlere göre, Engen Rafinerisi'ndeki patlama sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.
Patlamanın nedeni açıklanmazken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Durban sahiline yakın bir konumda bulunan ve devlet tarafından işletilen tesis, ülkenin en büyük ikinci rafinerisi.