MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Güney Afrika'da petrol rafinerisinde patlama
ABONE OL
04.12.2020 - 12:50 | | AA

Güney Afrika'da petrol rafinerisinde patlama

Ülkenin en büyük ikinci rafinerisindeki patlama Durban kentini sarstı, siyah dumanlar gökyüzüne yükseldi.

Güney Afrika'da petrol rafinerisinde patlama

Güney Afrika'nın Durban şehrindeki bir petrol rafinerisinde sabah saatlerinde patlama oldu.

Yerel medyadaki haberlere göre, Engen Rafinerisi'ndeki patlama sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Patlamanın nedeni açıklanmazken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Durban sahiline yakın bir konumda bulunan ve devlet tarafından işletilen tesis, ülkenin en büyük ikinci rafinerisi.

Maske takmayan kadını uyaran doktora saldırıAvcılar’daki 7 No’lu Aile Sağlık Merkezi’ne maskesiz gelen kadın, kendisini uyaran Dr. Yağmur Turhan’a hakaret ederek ona saldırdıktan sonra kaçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve roketatar mühimmatı ele geçirildi

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve roketatar mühimmatı ele geçirildi

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Uluslararası paydaşlarımızı Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Uluslararası paydaşlarımızı Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet