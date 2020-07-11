Güney Afrika’da şok! Kiliseye saldırı düzenlendi, ölenler var

Johannesburg kenti yakınlarında bulunan Zuurbekom’da Pentecost Holiness Kilise’sine silahlı baskın yapıldı. Kilisede bulunanların bazıları rehin alınırken, polis saldırganları gözaltına aldı. Olayın, kilise liderliği için savaşan iki grubun çatışması olduğu değerlendiriliyor.