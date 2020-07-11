11.07.2020 - 14:36 | | DHA
Güney Afrika’da şok! Kiliseye saldırı düzenlendi, ölenler var
Son dakika haberi... Güney Afrika’nın Johannesburg kenti yakınlarında bugün, bir kiliseye silahlı baskın yapıldı. Polis, kalabalık silahlı bir grubun kilisede rehineler aldığını ve yaklaşık 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Güvenlik güçleri kiliseye baskın düzenleyerek yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı.
Johannesburg kenti yakınlarında bulunan Zuurbekom’da Pentecost Holiness Kilise’sine silahlı baskın yapıldı. Kilisede bulunanların bazıları rehin alınırken, polis saldırganları gözaltına aldı. Olayın, kilise liderliği için savaşan iki grubun çatışması olduğu değerlendiriliyor.
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