South China Morning Post gazetesine gÃ¶re, hÃ¼kÃ¼met destekli GÃ¼ney Ã‡in Denizi Stratejik Durum AraÅŸtÄ±rma GiriÅŸiminin (SCSPI) hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, eylÃ¼l ayÄ±nda ABDâ€™ye ait en az 60 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Ã‡in yakÄ±nlarÄ±nda yakÄ±n keÅŸif uÃ§uÅŸlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi iddia edildi.Â

Kaydedilen 60 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±ndan 41'inin GÃ¼ney Ã‡in Denizi, 6â€™sÄ±nÄ±n DoÄŸu Ã‡in Denizi ve 13'Ã¼nÃ¼n SarÄ± Deniz Ã¼zerinde uÃ§tuÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len raporda, ABD'nin GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde gelecekteki uzun mesafeli gÃ¶revler iÃ§in hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor olabileceÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.Â

GÃ¼ney Ã‡in Denizi Ã¼zerindeki gÃ¶zetim uÃ§aklarÄ±na havada yakÄ±t takviyesi yapmak iÃ§in gÃ¶nderilen birÃ§ok yakÄ±t ikmal uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n BatÄ± Pasifikâ€™te ABD'ye baÄŸlÄ± Guam AdasÄ±â€™ndaki askeri Ã¼sten kalktÄ±ÄŸÄ± ifade edilen raporda, eylÃ¼l ayÄ±nda havada yakÄ±t ikmali faaliyetlerinde yaÅŸanan artÄ±ÅŸa dikkat Ã§ekildi. Raporda, "ABD'nin, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki hedeflere karÅŸÄ± gelecekteki uzun mesafeli saldÄ±rÄ±lar iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor olabileceÄŸi" iddiasÄ±nda bulunuldu.Â

ABD'nin yakÄ±t tankerlerini (Japonya'daki ABD'ye ait Kadena hava Ã¼ssÃ¼ yerine) Guam'dan gÃ¶ndermesinin "olaÄŸan dÄ±ÅŸÄ±" bir durum olduÄŸu vurgulanan raporda, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu tÃ¼r operasyonlar ekonomik deÄŸil ve verimsiz. Bu gibi operasyonlar bÃ¼yÃ¼k ihtimalle, zorlu koÅŸullarda gelecekteki uzun mesafeli yakÄ±t ikmali iÃ§in hazÄ±rlanÄ±yor." yorumu yapÄ±ldÄ±.Â

Raporda, keÅŸif uÃ§uÅŸlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildirilen sÃ¶z konusu uÃ§aklardan 13'Ã¼nÃ¼n SarÄ± Deniz'e, 3'Ã¼nÃ¼n de DoÄŸu Ã‡in Denizi'ne doÄŸru uÃ§tuÄŸu esnada Ã‡in ordusunun tatbikat yapmakta olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.Â

GerÃ§ek sayÄ±larÄ±n, tespit edilenden daha fazla olabileceÄŸine iÅŸaret edilen raporda, bazÄ± ABD savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n zaman zaman "kendilerini sivil uÃ§aklar olarak gizlediÄŸi veya transponderleri aÃ§madÄ±klarÄ±" iddia edildi.Â

Bu durumun, GÃ¼ney Ã‡in Denizi bÃ¶lgesinin hala ABD'nin birincil odak noktasÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterdiÄŸi kaydedilen raporda, "Ancak benzer ÅŸekilde dikkati Ã§eken, (ABD'nin) SarÄ± Deniz bÃ¶lgesindeki faaliyetlerin, iki ay Ã¶nce ara sÄ±ra gÃ¶rÃ¼len faaliyetlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda daha belirgin bir artÄ±ÅŸ gÃ¶stermesi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â

GÃœNEY Ã‡Ä°N DENÄ°ZÄ° ANLAÅžMAZLIÄžIÂ

Ã‡in, 1947'de yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± haritayla egemenlik ihtilaflarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nin yÃ¼zde 80'i Ã¼zerinde hak iddiasÄ±nda bulunurken, yer altÄ± kaynaklarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin bÃ¶lgede baÅŸta Filipinler olmak Ã¼zere aralarÄ±nda Vietnam, Brunei ve Malezya'nÄ±n da bulunduÄŸu komÅŸu Ã¼lkelerle egemenlik tartÄ±ÅŸmalarÄ± yaÅŸÄ±yor.Â

Pekin yÃ¶netiminin GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ndeki adalara Ã¼s inÅŸa ederek egemenlik hakkÄ± iddiasÄ±na, bÃ¶lge Ã¼lkelerinin yanÄ± sÄ±ra ABD de karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.Â

UluslararasÄ± kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takÄ±m adalar, Vietnam tarafÄ±ndan "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Ã‡in tarafÄ±ndan ise "ÅžiÅŸa" ve "NanÅŸa Ã‡Ã¼ndao" olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yor.Â

UluslararasÄ± Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in baÅŸvurusuyla Ã‡in'in, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde tek taraflÄ± egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadÄ±ÄŸÄ±na karar vermiÅŸti.

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