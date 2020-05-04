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04.05.2020 - 00:17 | | AA

'Güney Geçiş Konseyi, isyanında ısrarcı'

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) başlattığı isyan hareketine devam ettiğini ve Sokotra'da da durumun kontrolden çıkması için çalıştığını belirtti.

'Güney Geçiş Konseyi, isyanında ısrarcı'

 

Yemen haber ajansı SABA'ya göre Hadrami, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesinin Sana büyükelçileriyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ikametgahında bir araya geldi.

Hadrami görüşmede, "GGK, isyanında halen ısrar ediyor, devlet kaynaklarını ele geçirmek için hukuk dışı tedbirler alıyor ve Sokotra'da durumun kontrolden çıkması için uğraşıyor." ifadesini kullandı.

Hadrami, Sokotra'da ya da Yemen'in herhangi bir bölgesinde güvenlik ve istikrarı sarsacak hiçbir girişimin onaylanmadığını ve başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkum olduğunu kaydetti.BAE destekli GGK kuvvetlerinin sözde özerklik ilanı sonrasında güneydeki diğer illerde olduğu gibi Sokotra ilinde de gerginlik yaşanmıştı. - Güney Geçiş Konseyinin sözde özerklik ilanıGGK, 26 Nisan'da Yemen'in güneyinde sözde özerklik ilan etmişti.Bunun üzerine Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından açıklama yaparak, GGK'nin duyurduğu özerklik ilanının geçen ağustos ayında başlayan silahlı isyanın devamı niteliğinde olduğunu ifade etmişti.Hadrami ayrıca söz konusu özerklik ilanını, hükümet ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve anlaşmayı reddetme olarak kabul ettiklerini belirtmişti.Geçici başkent Aden'de tüm kontrol BAE'nin desteklediği GGK'nin elinde bulunuyor.

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