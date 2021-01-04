Güney Kore alarm veriyor! Yine yükseldi...

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 504 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 milyon 340 bin 469’a çıktı, virüs bulaşan 9 milyon 946 bin 867 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 214 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 149 bin 649'a yükseldi.

Ülkede haftalık vaka sayısı ortalaması aralık boyunca düşmüştü, son 8 günün ortalaması ise 6 ay sonra ilk kez dün 20 binin altına düşmüştü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

ÇİN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 13'ü yurt içi kaynaklı 33 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 150 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 105 kişi iyileşti.

Yetkililer, Pekin'de 73 bin 537 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını ve aşı yapılanlarda ciddi bir yan etki görülmediğini açıkladı.

GÜNEY KORE

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1020 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 64 bin 264'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 981'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 45 bin 240 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Kore genelinde son günlerde özellikle cezaevleri ve bakımevlerinde Kovid-19 vaka sayısında artış yaşanıyor.

Ülkede şimdiye kadar 10 kişide Kovid-19’un ilk kez İngiltere'de saptanan bir türüne rastlandı.