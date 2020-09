Güney Kore Hakkında Bilgiler; Güney Kore Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Güney Kore bayrağının zemini beyazdır. Orta kısımda, yin-yang sembolü bulunur. Her bir köşede düzgün olarak yerleştirilen kesiksiz ve kesikli çizgiler bulunur. Bayrağın ortası, yin-yangı temsil ederken, diğerleri; ateş, toprak, ahşap ve suyu ifade eder. Güney Kore bayrağı, 1883 yılında, Japonya Büyük-elçiliği tarafından tasarlanmıştır.



Güney Kore Nerededir?



Güney Kore'de Kuzeydoğu Asya bölümünde yer alır. Kore Yarımada'sının %45'ini oluşturur. Kuzey kısmında Çin ve Kuzey Kore komşu ülkelerdir. Doğu tarafından Japonya ve Doğu Denizi yer alır. Güney Kore'nin batı kısmında ise Sarı Deniz bulunur.



Güney Kore Nüfusu Ne Kadar?



Güney Kore'nin tahmini olarak worldometers.info adresi değerlerine göre 51.269.185 nüfusa sahiptir. Yapılan nüfus değerlendirmelerde, nüfus artışının, dünyadakine göre daha yavaş seyrettiği ortaya koyulmuştur.



Güney Kore'nin Başkenti Neresidir?



16 idari birimle yönetimle yürütülen Güney Kore'nin başkenti Seul şehridir. Seul hem toprak bakımından hem nüfus açısından, dünyanın en büyük şehirleri arasında yer alır. Busan şehri, Güney Kore'nin ikinci önemli şehri ve liman kentidir. Gwangju şehri, yönetim ve ekonomi açısından gelişmiş kentlerden biridir.



Güney Kore'nin Para Birimi Nedir?



Ülkede kullanılan para birimi Güney Kore Wonu olarak isimlendirilir. Kore Bankası tarafından dağıtılan para, yüz Jeon'a bölünür. 1 Güney Kore Won'u, 0.0059 Türk Lirasına eşdeğerdir.



Güney Kore'nin Resmi Dili Nedir?



Güney Kore'nin resmi dili Korece'dir. Korece dili, Uzak Doğu dilleri arasında hem okunuş hem yazılış açısından en kolay olanıdır. Ülkede, eğitimli kesimin İngilizce bilme oranı yüksektir. Hemen her öğrencinin İngilizce öğrendiği söylenebilir.



Güney Kore ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Güney Kore ile Türkiye arasında 6 saat fark bulunur. Güney Kore, ülkemizden 6 saat ileridedir. Türkiye'de saatler 18:00 olduğunda, Güney Kore'de ertesi güne giriş olan 00:00 saatine girilmiş olur.



Güney Kore İklimi



Güney Kore ülkesinde tek tip iklim bulunmaz. Ülkede kış aylarında soğuk rüzgarların etkisiyle karasal iklim görülür ve kışları soğuk geçer. Yaz aylarında hava nemli ve yağışlı olur. Yazın muson ve tropikal iklim karışımı görüldü söylenebilir. Yaz sezonu sıcaklığı bölge için yüksektir. Ağustos ayında sıcaklık ortalaması 30 dereceye kadar yükselebilir.



Güney Kore'ye Ne Zaman Gidilir?



Güney Kore'de dört mevsim ayrı şekilde yaşandığından, her dönemde gidilmesi mümkündür. Yaz sezonunda, sıcaklık ve yağış miktarları fazla olduğundan, nem boğucu seviyelere yükselir.



Güney Kore'de rahat bir seyahat yapmak amacınız ise Nisan ile Haziran arasında ziyaretinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanında, yağışın az olduğu, ortalama ısı seviyesinin görüldüğü Eylül ile Ekim arası, ziyaret için ideal zaman dilimidir.



Güney Kore'de Sosyal Yaşam



Uzak Doğu ülke yaşantısının uzağında olan Güney Kore'de geleneksellik ve modernlik iç içe karışmış durumda. Teknolojik açıdan, dünyadan geri kalmayan ülkenin, sürekli gelişiyor olması, insan yaşantısının kolaylaşmasına zemin hazırlamıştır.



Gelenekselliğin hemen her ailede yaşadığı ülkede, ataya saygı önemli yer tutar. Yaşın ülkede önemi oldukça büyüktür. Ülkenin %50'sine yakını ateist olsa bile, geleneklerin yaşatıldığı söylenebilir.



Halkın misafirperver yapısının olması nedeniyle, yoğun olarak turist alma nedenlerinden birisidir. Teknolojik ve ekonomik açıdan gelişen ülkede, insana verilen değer, diğer Asya ülkelerine göre daha farklı ve modern potanın içerisinde yer alır.