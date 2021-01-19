Güney Kore şokta! Bu kez korona değil...

Yonhap'ın haberine göre, Tarım Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, başkent Seul'ün güneyindeki Yongin şehrindeki bir çiftlikte kuş gribine yol açan "H5N8" virüsünün görüldüğünü bildirdi.

Bu, ülkede ekimden bu yana rastlanan 67'nci vaka oldu.

Bakanlık, vaka nedeniyle çiftlikteki tüm tavukların itlaf edilmesi ve çiftliğin 10 kilometre yakındaki tüm diğer çiftliklerde 30 günlük karantina uygulanması talimatını verdi.

Öte yandan, Yongin şehrinin bulunduğu Gyeonggi eyaletinin tüm diğer şehirlerindeki çiftliklerde 7 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Eyalette ekim sonundan bu yana 18 kuş gribi vakası görülmüş, toplam 18,8 milyon tavuk ve yabani kuş itlaf edilmişti.