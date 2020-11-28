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28.11.2020 - 18:12 | | AA

Güney Kore'de yeni kabus! 390 binden fazlası öldü

Güney Kore’nin Kuzey Jeolla eyaletinde bulunan bir çiftlikte kuş gribi tespit edilmesinin ardından 390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi.

Güney Kore'de yeni kabus! 390 binden fazlası öldü

Yonhap ajansının haberine göre Kuzey Jeolla eyalet hükümeti, eyalete bağlı Jeongeup kentindeki bir ördek çiftliğinde perşembe günü kuş gribi virüsü tespit edilmesinin ardından kentteki çiftliklerde bulunan 292 bin tavuk ve 100 bin ördeğin itlaf edildiğini açıkladı.

Eyalet hükümeti, vaka tespit edilen çiftlik ile çiftliğin 10 kilometre yakınında bulunan diğer kanatlı hayvan çiftliklerinin yoğun karantina bölgesi olarak tanımlandığını ve karantina ekipmanlarının dezenfeksiyon çalışmalarını güçlendirmek için bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Tarım Bakanlığı da Jeongeup kentindeki tüm çiftliklerin virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 7 gün boyunca kapatıldığını bildirdi.

Kuş gribi virüsünün yüksek patojen tür olan H5N8 olduğu aktarıldı.

Virüs ülkede yılın tespit edilen ilk vakası oldu.

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