MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Güney Kore'nin eski lideri Park'ın hapis cezası 22 yıla indi
ABONE OL
14.01.2021 - 10:23 | | AA

Güney Kore'nin eski lideri Park'ın hapis cezası 22 yıla indi

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'ye rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını onadı.

Güney Kore'nin eski lideri Park'ın hapis cezası 22 yıla indi

Savcıların geçen yıl temmuzda Park'ın cezasının indirilmesine ilişkin karara yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, eski Devlet Başkanı'nı "haraç almak" ve bazı görevleri suistimal suçlarından akladı. Park için istenen 25 yıl hapis cezası 22 yıla indirildi.

Öte yandan, eski Devlet Başkanı, daha önce dava dosyasından ayrılan, seçim yasalarını ihlal ve zimmete para geçirme suçlamalarının cezalarını ayrıca çekecek.

Park, daha önce Ulusal İstihbarat Teşkilatına ait örtülü ödenekten zimmetine para geçirdiği için 6 yıl ve seçim yasalarını ihlal ettiği için 2 yıl hapis cezası almıştı.

68 yaşındaki Park, suçlamalar nedeniyle Mart 2017'de görevinden azledilmiş, ardından tutuklanarak hapse atılmıştı. Hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu savunan eski Devlet Başkanı, yargıya güvenmediği gerekçesiyle duruşmalara katılmamıştı.

50 kiloluk gübre torbası çiftçinin üzerine düştüMardin’in Kızıltepe ilçesinde bir çiftçi raylı sistemden gelen 50 kiloluk gübre torbasının üzerine düşmesi sonucu römorktan aşağı düştü. Kazayı ucuz atlatan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Horoz dövüştüren 6 kişiye 27 bin 380 lira ceza!

Horoz dövüştüren 6 kişiye 27 bin 380 lira ceza!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 3 hafta süresi var...

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Kaynağını araştıracaklar: DSÖ ekibi Wuhan'da

Son dakika: Fuhuş anlaşması böyle bitti! Bir anda otel odasına daldılar

Son dakika: Fuhuş anlaşması böyle bitti! Bir anda otel odasına daldılar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet