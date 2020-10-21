21.10.2020 - 15:22 | | DHA
Gürcistan'da rehine krizi! 30 kişiyi alıkoydu
Gürcistan'da bir silahlı soyguncu bankaya daldı. Soygun girişimi sırasında içeride bulunan 30 kişiyi rehin alan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Gürcistan'ın Zugdidi kentinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Yerel medyada yer alan habere göre, ülkenin Zugdidi kentindeki Gamsakhurdia Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankanın şubesinde meydana geldi. Adı henüz açıklanmayan silahlı bir kişinin banka şubesinde çalışan ve müşteri olmak içeride bulunan 30 kişinin rehin aldındığı ifade edildi.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda özel hareket polisi gönderildiği ifade edilirken, polislerin soyguncuyu ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Silahlı kişinin şu ana kadar herhangi bir talepte bulunmadığı belirtilirken, olayın gerçekleştirildiği Gamsakhurdia Caddesi'nin güvenlik çemberine alındığı kaydedildi.
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