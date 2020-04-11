Guterres’ten 8 uyarı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda uzun süre sessiz kalan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), eleştirilerin gölgesinde ilk kez video konferans yoluyla toplandı. ABD yönetiminin Kovid-19 için “Çin virüsü” ve “Vuhan virüsü” söylemleri üzerinde ısrar etmesi Çin ve Rusya’nın itirazına takılmış, bu nedenle de konseyin toplanması gecikmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı konuşmada Kovid-19 konusunda uzun süre adım atmamakla eleştirilen Güvenlik Konseyi’ne birlik ve salgına karşı mücadele çağrısında bulundu. Tüm ülkelerin koronavirüs salgınının yıkıcı sonuçlarıyla boğuştuğuna, binlerce kişinin öldüğüne, hastanelerin çöktüğüne ve sağlık çalışanlarının bu yükü kaldırmakta zorlandığına dikkati çeken Guterres, Kovid-19’un teşkil ettiği 8 riski “kamu kurumlarına güveninin aşınması, ekonomik krizin getireceği istikrarsızlık, seçimlerin ertelenmesi riski, siyasi gerginlikler ve meşruiyet sorunu, şiddet ve çatışmaların körüklenmesi, terör tehdidi, biyolojik terör saldırıları ile insan hakları ihlalleri” olarak sıraladı.

Guterres, “Güvenlik Konseyi’nin müdahalesi, salgının doğurduğu barış ve güvenliğe yönelik tehditlerin önlenmesi için kritik önem taşıyor. Böyle endişeli bir zamanda konseyin birlik ve çözüm sinyali vermesi çok şey ifade eder” dedi.

Zamanında paylaşım

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft tam şeffaflık ve kamu sağlığı verilerinin uluslararası toplumla zamanında paylaşılması çağrısında bulundu. Craft, “Salgınla mücadelenin en etkili yolu, bilime dayalı doğru veri toplama, virüsün kökenini, özelliklerini ve yayılımını analiz etmekten geçiyor” dedi.

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise virüsün sınır, ırk ve inanç ayırmadığını ve insanlığın ortak düşmanı olduğunu belirterek, “Kovid-19 küresel bir sorun, ulusal hükümetleri, uluslararası toplumu test ediyor, koordinasyon içinde bir araya gelip gelemeyeceğini ölçüyor. Hepimiz küresel bir köyde yaşıyoruz ve ortak bir geleceğimiz var. Zorlukla yüzleştiğimiz ve birlikte çalıştığımız sürece virüs yenebiliriz” dedi.

Rusya’dan DSÖ’ya destek

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise şu an “karşılıklı suçlamaların ve hedef göstermenin” zamanı olmadığına dikkati çekerek ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü’ne ise sahip çıktı. Nebenzia, “Dünya Sağlık Örgütü’nü uzman BM birimi olarak desteklememiz önem teşkil ediyor, küresel önlemleri koordine etmesine destek olmalı, tavsiyelerini dikkate almalıyız” diye konuştu.

Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere ise Afrika’da Kovid-19 salgının yayılmasından derin endişe duyduklarını belirterek “Afrika’da Kovid-19 ile mücadeleye 1,2 milyar Euro ayıracağız” dedi. İngiltere’nin BM Daimi Yardımcısı Jonathan Allan Kovid-19 ile mücadele için 670 milyon dolar yardım yapacaklarını söyledi.

Almanya’nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen ise BMGK’nın 5 daimi üyesi arasındaki anlaşmazlıkların konseyin salgın konusunda bir adım atmasını geciktirmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek “Güvenlik Konseyi’nde şimdiye kadar sağır eden bir sessizlik olduğunu kabul etmek zorundayız. (Almanya’nın) Toplantı talebinin ardından konseyi toplamak tam 9 gün aldı. Bugün sadece bir savaşımız var ve o da Kovid-19’a karşı. BMGK, bundan sonra iş başında olduğunu göstermek zorunda” dedi.