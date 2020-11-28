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28.11.2020 - 13:30 | | AA

Hamaney: Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır

Ali Hamaney, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesiyle ilgili mesajında yetkililerden cinayetin takipçisi olmalarını istedi.

Hamaney: Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır

İran lideri Ali Hamaney, İran'ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade suikastına ilişkin yazılı bir mesaj yayımladı.

Fahrizade'yi öldürenleri "kiralık katiller ve zalimler" şeklinde nitelendiren Hamaney, mesajında, "Yetkililer cinayetin takipçisi olmalıdır. Failler ve azmettiriciler kesin olarak cezalandırılmalıdır. Fahrizade'nin bilimsel ve teknolojik tüm alanlardaki çalışmaları sürdürülmelidir." ifadelerine yer verdi.

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan bilim insanı Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer, suikasta ilişkin İsrail'i suçlamıştı.

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden döneminde İran ile ABD arasındaki gerginliğin azalacağına dair beklentiler oluşmuştu. Uluslararası medyada, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden İsrail ile İran'ı provoke edecek adımlar atabileceğine ilişkin endişelere yer verilmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Irak'taki İran destekli milis gruplara, Trump görevinden ayrılana kadar ABD'ye karşı eylemleri durdurma talimatı verdiği iddia edilmişti.

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