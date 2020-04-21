Haremi Şerif ve Mescid-i Nebevi'de teravih cemaatsiz kılınacak

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sudeys, iki mescidde teravih ve teheccüd namazlarının cemaatsiz kılınmasına ve itikafa girilmemesine karar verildiğini ifade etti.

Ukaz Gazetesi'nin haberinde de "teravih namazının, sadece Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Başkanlığı memurları ile dezenfeksiyon yapan kişilerin katılımıyla kılınacağı, kunut duasında da salgının sona ermesi için Allah'a yalvarılacağı" bilgisi yer aldı.

Suudi Arabistan merkezli Sebk (Sabq) Gazetesi'nin internet sayfasında yer alan haberde ise Sudeys'in, "teravih namazının sadece 10 rekat kılınacağı" şeklindeki ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdülaziz Al eş-Şeyh, 17 Nisan'da Kovid-19 salgını nedeniyle ramazan ayında teravih ve bayram namazının evlerde kılınacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'da, Kovid-19 nedeniyle camilerde cuma namazları ve cemaat halinde namaz kılınması askıya alınmış, ayrıca camilerde ramazan ayında itikafa girilmemesi ve iftar yapılmaması, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılmaması, yiyecek ve hurma bulundurulmamasına karar verilmişti.

Bahreyn'de sınırlı sayıda kişiyle teravih namazı kılınacak

Bahreyn Vakıflar Bakanlığı da başkent Manama'daki El-Fatih Camisi'nde sınırlı sayıdaki cemaatle yatsı ve teravih namazlarının kılınmasına karar verildiğini duyurdu.

Bu kararla birlikte Bahreyn, teravih namazı kılınmasına karar veren ilk Arap ve Körfez ülkesi olmuş oldu.

Bahreyn'de, 23 Mart'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında, cuma ve cemaatle kılınan namazlar askıya alınmıştı.