Harita düellosu

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ve “Yüzyılın Anlaşması” olarak nitelendirdiği sözde Ortadoğu barış planının yarattığı krizlere bir yenisi daha eklendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı’nın açıkladığı sözde barış planı çerçevesinde, Batı Şeria’dan bazı parçaları kendi topraklarına katmak üzere harita çalışmalarına başladıklarını bildirdi. Filistin de, buna tepki göstererek “Filistin haritası dünyaca kabul edildi” ifadesini kullandı.

İsrail’de yayımlanan “Yedioth Ahronoth” gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Doğu Kudüs’teki gayrimeşru bir yerleşim bölgesinde yaptığı konuşmada, Trump’ın planı gereği İsrail’in bir parçası olacak toprakların harita çalışmalarının yapılması aşamasında olduklarını, bunun birkaç hafta içinde biteceğini belirtti. Haritanın kapsadığı tüm topraklarda, egemenlik anlayışının uygulanacağına işaret eden Netanyahu, bunun, Batı Şeria’daki gayrimeşru yerleşim bölgeleri ile Agvar bölgesinin tümünü kapsadığını kaydetti. Netanyahu, İsrail için Batı Şeria’sız bir vatanın söz konusu olmayacağını da iddia etti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne DE, Filistin haritasının dünyaca bilinip kabul edildiği bildirdi. Rudeyne, Netanyahu’nun açıklamasına cevaben yaptığı açıklamada, “Devletin haritası, Birleşmiş Milletler’in kararlarına göre dünyanın kabul ettiği bir haritadır” dedi. Haritanın, 4 Haziran 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devlete ait olduğuna işaret eden Rudeyne, “Bundan başka bir haritayla hiçbir şekilde ilişkiye geçmeyiz” ifadesini kullandı. Ebu Rudeyne, bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliği sağlayacak tek haritanın, bu olduğunu da vurguladı.

Farklı bir öneri

Öte yandan İtalya Temsilciler Meclisi Milletvekili Michele Piras, “Türkiye ve İtalya, Trump’ın sözde barış planına karşı Filistin için alternatif barış planı hazırlayabilir. Bunun için Filistinlilerin gerçek hürriyetlerine kavuşmalarını, yani sadece kültürel değil aynı zamanda ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını sağlamalıyız” dedi.

Piras, ABD’nin sözde barış planını ve Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınmasını reddettiğini dile getirerek, Filistin’deki sorunun sadece kendi bölgesini etkilemediğinin altını çizdi, “Akdeniz bölgesinde barış, Avrupa’da barış demektir. Bu yüzden Filistin, Avrupa’nın ve İtalya’nın ana meselelerindendir” diye konuştu.