‘Her 10 saatte bir çocuk ölüyor!’

Suriye’de iç savaş 10. yılına girerken, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), bütün dünyaya seslenerek, Suriyeli çocukları yalnız bırakmamalarını talep etti. Her 10 saatte bir Suriyeli çocuğun savaşın sonucu olarak yaşamını yitirdiğini vurgulayan UNICEF, tüm dünyadaki hükümetleri ve kamuoyunu Suriyeli çocukları unutmamaya davet etti.

DW Türkçe’nin aktardığına göre, UNICEF, 2 milyon 800 bin Suriyeli çocuğun okula gitmediğini kaydederken, bunların büyük bir kısmının ise “hayatında hiç ders görmediği”ne dikkat çekiyor. UNICEF’in Almanya Başkanı Christian Schneider, “İnsanı yardım savaşları sonlandıramıyor, ancak toplumun en zayıf halkası olan çocukların acısını biraz olsun azaltıyor” derken, yardımın aslında insanlığın bir şartı olduğunu hatırlattı.

10 yıldır sürüyor

Suriye’de 15 Mart 2011’de başlayan hükümet karşıtı barışçıl gösteriler, bir kaç ay içinde ülkede bir iç savaşa dönüşmüştü. İran ve Rusya, Şam yönetimini askeri açıdan destekleyerek Beşar Esad’ın iktidarda kalmasını sağlarken, diğer yandan DAEŞ’in hilafet ilanıyla birlikte kurulan koalisyon çerçevesinde Batılı devletler de savaşa müdahil oldu.

DAEŞ ile mücadelede başarı kaydedilirken, Şam yönetimi, geçen yıl ülkedeki cihatçı grupların son kalesi sayılan İdlib’e yönelik harekat başlattı. Rusya’nın verdiği hava desteğiyle Esad yönetimi, pek çok bölgeyi geri alırken, çatışmalar İdlib ve çevresinde halen devam ediyor. Son aylarda şiddetlenen çatışmalar üzerine yaklaşık bir milyon Suriyelinin Türkiye sınırına doğru hareket ettiği bildiriliyor. Suriye’de UNICEF’e göre yerinden yurdundan edilenlerin yüzde 60’ını cepheler arasında kalmış, “şiddete, evsizliğe ve yokluğa mahkum edilmiş” çocuklar oluşturuyor.

Guterres’ten uyarı

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de 9 yıl boyunca savaş suçları dahil korkunç bir vahşete ve çok fazla sistematik insan hakları ihlallerine şahit olunduğunu belirterek, “Savaşın 10. yılının aynı kıyım, insan hakları ve uluslararası insani hukukun aynı şekilde görmezden gelinmesiyle, aynı insaniyetsizlikle sonuçlanmasına izin veremeyiz” ifadesini kullandı.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye’de savaşın 10. yılına girdiğini ancak barışın hala “çok uzak” olduğunu vurguladı. Suriye nüfusunun yarısından fazlasının evlerini terk etmek zorunda kaldığına ve milyonlarcasının hâlâ güvende olmadığına işaret eden Guterres, 11 milyon Suriyelinin de hayati önem taşıyan insani yardımlara ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti. Guterres, Suriye’de 9 yıl boyunca savaş suçları dahil korkunç bir vahşete ve çok fazla sistematik insan hakları ihlallerine şahit olunduğunun altının çizerek “Savaşın 10. yılının aynı kıyımla, insan hakları ve uluslararası insani hukukun aynı şekilde görmezden gelinmesiyle ve aynı insaniyetsizlikle sonuçlanmasına izin veremeyiz... Binlerce insan kayıp, gözaltında kötü muamele ve işkenceye maruz kalıyor. Ölen ve yaralananların sayısı bilinmiyor. Bu korkunç suçlar cezasız kalmamalı” dedi.