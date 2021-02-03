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03.02.2021 - 21:59 | | DHA

Her şey bir anda oldu! Su sandı dezenfektan içti!

Hindistan'ın Mumbai kentinde yapılan bütçe toplantısında Ramesh Pawar adlı yetkili, masada duran dezenfektan şişesini, su şişesi sanarak içmeye kalktı. Hızlıca dezenfektanı tüküren Pawar'ın bu hareketi, salonda gülüşmelere neden oldu.

Olay, Hindistan'ın Mumbai kentinde meydana geldi. Bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı yetkili, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı.

Pawar, şişeden bir yudum aldıktan sonra şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdü. O anlar kameralara yansırken, Pawar'ın bu hareketi gülüşmelere neden oldu.

Her şey bir anda oldu Su sandı dezenfektan içti


Hintli yetkili, bütçe toplantısı sırasında su şişesi sanarak dezenfektan içtiHindistan'ın Mumbai kentinde yapılan bütçe toplantısında Ramesh Pawar adlı yetkili, masada duran dezenfektan şişesini, su şişesi sanarak içmeye kalktı. Hızlıca dezenfektanı tüküren Pawar'ın bu hareketi, salonda gülüşmelere neden oldu.
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