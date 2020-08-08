MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hindistan’da burunsuz doğan oğlağa tapıyorlar
ABONE OL
08.08.2020 - 12:10 | | DHA

Hindistan’da burunsuz doğan oğlağa tapıyorlar

Hindistan'ın kuzey doğusundaki Muzaffarpur'da yaşayanlar, burunsuz doğan oğlağı kutsal kabul etti. Köy halkı, ‘Tanrı’ olarak kabul ettikleri yavru keçiye tapmaya başladı.

Muzaffarpur bölgesinde yaşayan Hindular, keçiler, inekler veya tek gözle doğan herhangi bir hayvanı kutsal kabul ediyor. Bu tür vücut deformasyonu ile doğan hayvanların şans getirdiğine inanan halk, burnu olmadığı için gözleri neredeyse ağzının içinde olan oğlağı da kutsal kabul etti.

Hindistan'da burunsuz doğan oğlağa tapıyorlarHindistan'ın kuzeydoğusundaki Muzaffarpur'da yaşayanlar, burunsuz doğan oğlağı kutsal kabul etti. Köy halkı, 'Tanrı' olarak kabul ettikleri yavru keçiye tapmaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Halk otobüsünde çirkin olay! Şoför kapıları kilitledi, hemen polis çağırdı

Halk otobüsünde çirkin olay! Şoför kapıları kilitledi, hemen polis çağırdı

Milyonlara güzel haber! Erken emeklilik...

Milyonlara güzel haber! Erken emeklilik...

Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı!

Okullarda yeni dönem hazırlığı: Pandemi sınıfı!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu Beyrut'ta

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu Beyrut'ta

Sıradaki Haber