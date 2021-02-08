MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hindistan'da buzul felaketi: Ölü sayısı artıyor!
ABONE OL
08.02.2021 - 21:01 | | AA

Hindistan'da buzul felaketi: Ölü sayısı artıyor!

Hindistan'da Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde ölü sayısı 26'ya yükseldi.

Yetkililer, dün, Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin Dhauliganga'da yapım aşamasındaki bir hidroelektrik santrali ile Alaknanda'daki bir diğer hidroelektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiğini belirtti.

Selin ardından 8 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 26'ya çıktığını aktaran yetkililer, en az 165 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Kaybolanların çoğunun hidroelektrik santrali projelerinde çalışanlar olduğunu belirten yetkililer, selin ardından 42 kişinin mahsur kaldığı iki tünelden 16 kişinin kurtarıldığı, kalan 26 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Hint-Tibet Sınır Polisi (ITBP), sel felaketinden etkilenen Raini köyü yakınlarında arama kurtarma operasyonu başlatmıştı.

ITBP Sözcüsü Vivek Pandey, 200'den fazla polisin kurtarma çalışmasında yer aldığını ve durumun kontrol altında olduğunu açıklamıştı.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, Ulusal Afet Müdahale Gücüne (NDRF) bağlı 4 ekibin olay yerinde bulunduğunu ve destek ekiplerinin Yeni Delhi'den Uttarakhand'a hareket ettiğini açıklamıştı.

Uttarakhand'da 2013'te şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen heyelan ve sellerde 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

 

İstanbul'da fırtına çatıları uçurduMeteorolojinin bugün için yaptığı fırtına uyarısının ardından İstanbul'da birçok bölgede çatılar uçtu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Koronavirüste çok kritik tablo! Bir iyi bir de kötü haber...

Son dakika: Koronavirüste çok kritik tablo! Bir iyi bir de kötü haber...

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

Son dakika: İstanbul için tarih verildi! Kar geliyor...

Son dakika: İstanbul için tarih verildi! Kar geliyor...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet