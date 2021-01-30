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30.01.2021 - 15:36 | | AA

Hindistan’da çiftçiler açlık grevi başlattı

Aylardır süren protestolarda bugün yeni bir aşamaya geçildi, çiftçiler Başbakan Modi'den düzenlemenin geri çekilmesini istiyor.

Hindistan’da çiftçiler açlık grevi başlattı

Hindistan’da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, açlık grevine başladı.

Hindistan’da Eylül 2020'den beri yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçiler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetine karşı açlık grevi başlattığını açıkladı.

Çiftçi liderleri, açlık grevinin Hindistan’ın bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi’nin ölüm yıl dönümüne denk geldiğini hatırlattı.

YENİ TARIM YASALARI VE ÇİFTÇİ PROTESTOLARI

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırdı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağı, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıdı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

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