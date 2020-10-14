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14.10.2020 - 11:46 | | İHA

Hindistan’da sel felaketi: 13 ölü

Hindistan’ın Telangana eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan’da sel felaketi: 13 ölü

Hindistan'ın Telangana eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 9’u Haydarabad kentinde toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bandlaguda bölgesinde sel suları nedeniyle bir binanın duvarının çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Şiddetli sel nedeniyle 2 evin yıkıldığı, 24 saat boyunca devam eden aralıksız yağışlar nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği kaydedildi.

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