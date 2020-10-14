Hindistan’da sel felaketi: 13 ölü

Hindistan'ın Telangana eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 9’u Haydarabad kentinde toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bandlaguda bölgesinde sel suları nedeniyle bir binanın duvarının çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Şiddetli sel nedeniyle 2 evin yıkıldığı, 24 saat boyunca devam eden aralıksız yağışlar nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği kaydedildi.
Turistleri hedef alan 3 kadın hırsız yakalandı!İstanbul'da turistleri hedef alan, paralarını ve değerli eşyalarını yankesicilik yöntemiyle çalan 3 kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin arabadan para çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.