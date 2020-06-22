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22.06.2020 - 12:12 | | İHA

Hindistan’da sel felaketi

Hindistan’ın Gucarat eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.

Hindistan’da sel felaketi

Hindistan’ın Gucarat eyaletinin kuzey bölgelerinde muson yağışları sel felaketine yol açtı. Sel nedeniyle, bir pazar yeri, caddeler, sokaklar ve çiftlikler sular altında kalırken nehirler taştı. Saurashtra ve Kutch bölgelerinde birçok kişi sel sularıyla sürüklenirken bazıları ise evlerinde mahsur kaldı.
Hindistan Meteoroloji Servisi, şiddetli yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Sel felaketinde yaşanan dehşet kameraya yansıdıBursa'nın Orhangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Yenisölöz Mahallesi’ni vurdu. Mahalle içini vuran sel; birçok ev ve işyerini su basmasına neden oldu. Vatandaşlar yağmur sonrası cadde ve sokaklarda önlem için seferber oldu.
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