Hindistan'da son 24 saatte 8 bin corona virüs vakası tespit edildi

Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı 182 bin 889'a, ölü sayısı 5 bin 186'ya yükseldi.

Vakaların yüzde 70'ten fazlasının Maharaştra, Gucarat, Tamil Nadu, Yeni Delhi, Madhya Pradeş ve Racastan'da görüldüğü belirtildi.

BANGLADEŞ'TE BİR GÜNDE 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 650'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 545 Covid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 47 bin 153 oldu.