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31.05.2020 - 16:08 | | AA

Hindistan'da son 24 saatte 8 bin corona virüs vakası tespit edildi

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin yeni Covid-19 vakasına rastlandığı, 193 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da son 24 saatte 8 bin corona virüs vakası tespit edildi

Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı 182 bin 889'a, ölü sayısı 5 bin 186'ya yükseldi.

Vakaların yüzde 70'ten fazlasının Maharaştra, Gucarat, Tamil Nadu, Yeni Delhi, Madhya Pradeş ve Racastan'da görüldüğü belirtildi.

BANGLADEŞ'TE BİR GÜNDE 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 650'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 545 Covid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 47 bin 153 oldu.

Tehlikeli köpek balığı kıyıya kadar geldiGüney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kıyılarında "sivri burun camgöz" adıyla bilinen köpek balığı amatör balıkçı tarafından görüntülendi.
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